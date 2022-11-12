أخبار السيارات.. سعر كيا سبورتاج موديل 2023 في الكويت .. 5 موديلات ارتفع سعرها بمصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

أصدرت تويوتا بعض الصور الغامضة في وقت سابق من هذا الأسبوع تحمل شارات بحروف "Hybrid Reborn"، واتجهت التوقعات لقدوم نسخة كهربائية هجينة جديدة من سيارة بريوس الشهيرة، واليوم أكدت العلامة التجارية اليابانية صحة التوقعات، حيث تخطط لزيادة إنتاجها من السيارات الصديقة للبيئة.

احتلت شركة بنتلي عملاقة تصنيع السيارات الانجليزية، مكانة مميزة وسط أسواق السيارات العالمية، كما عززت من تواجدها، خاصة بين فئة الأثرياء والمشاهير، حيث تمتلك أسطولا ضخما من السيارات المميزة، والتي تحمل تصميمات خارجية تتسم بالفخامة المعهودة، إلى جانب التجهيزات الداخلية الفارهة.

ثبتت أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2022 بعد آخر زيادة رسمية شهدتها تلك النسخة بالسوق المصري، حيث يبلغ سعر الفئة الاولى ACTIVE نحو 514,990 جنيها، بينما تأتي الفئة الثانية ALLURE بسعر رسمي يبلغ 549,990 جنيها، و 591,990 جنيها للفئة الثالثة كاملة التجهيزات GT LINE.

يبحث العديد من المصريين عن شراء سيارات جديدة بأفضل الأسعار من الخارج وخاصة بعد قرار الحكومة المصرية بإلغاء الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وضع وديعة بالدولار في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد خمس سنوات.

يضم السوق السعودي العديد من السيارات المختلفة، بين فئة السيدان الشهيرة، والهاتشباك، بالاضافة إلى فئة الكروس أوفر، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي استطاعت أن تجذب عددا كبيرا من محبي عالم السيارات، نسبة إلى العديد من المقاومات التي تتمتع بها.

شهدت السيارة سوزوكي ديزاير 2022 انخفاض في قيمة الاوفر برايس يصل إلى 20 الف جنيه، حيث تتراوح تلك القيمة خلال الفترة الحالية بين 60 الف جنيه و 70 الف جنيه، على عكس شهر أكتوبر الماضي حيث كانت تتراوح قيمة الاوفر برايس بين 80 الف جنيه وحتى 90 الف جنيه.

ارتفعت أسعار العديد من سيارات السيدان الجديدة رسميًا في السوق المصري مؤخرًا من إصدارات عامي 2022 و2023 ، والتي تتوفر من عدة علامات تجارية معروفة في السوق المصري.

تعتبر نيسان صني أحد أشهر سيارات السيدان التي ظهرت في مصر رفقة تويوتا كورولا، ومازالت تأتي بإصدارات جديدة، آخرها 2023، وتميز بمواصفاتها القوية واعتماديتها الكبيرة، حيث تقدم قيمة جيدة مقابل السعر، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بسهولة.