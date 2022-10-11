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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات أرخص سيارة بيجو موديل 2022 فى مصر |صور

بيجو 301 موديل 2022
بيجو 301 موديل 2022

تقدم شركة بيجو الفرنسية مجموعة من الطرازات المنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة الكروس اوفر، أو الرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب فئة السيدان وعلى رأسها النسخة 301 موديل 2022، والتي تعد من ارخص الاصدارات المطروحة محليًا من بيجو.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" احدث الاسعار الرسمية للسيارة بيجو 301 موديل 2022 بالسوق المصري. 

بيجو 301 موديل 2022

تضم السيارة بيجو 301 موديل 2022 مرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للابواب، مع جنوط 16 بوصة، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 506 لتر، مع طول يبلغ 4442 مم، و 1748 مم للعرض.

بيجو 301 موديل 2022

وتحتوي السيارة بيجو 301 موديل 2022 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، مع وسائد هوائية AIRBAGS، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى تضم كاميرا خلفية، ومثبت للسرعات، وحساسات ركن.

بيجو 301 موديل 2022

وتستمد السيارة بيجو 301 موديل 2022 اوامر الانتقال عبر فتيس أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، حيث تضم محرك 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

بيجو 301 موديل 2022

ويقدر متوسط استهلاك السيارة بيجو 301 موديل 2022 من الوقود بنسبة 6.6 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر، بينما تصل سرعة السيارة القصوى إلى 188 كيلومتر في الساعة.

 

الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 301 موديل 2022 

 

سعر الفئة الاولى ACTIVE موديل 2022 بقيمة قدرها 325,990 جنيه.

سعر الفئة الثانية ALLURE موديل 2022 بقيمة قدرها 355,990 جنيه.

بيجو بيجو 301 موديل 2022 بيجو 301 موديل 2022 السيارة بيجو 301 موديل 2022

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