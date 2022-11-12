التخطيط : تحضيرات مؤتمر المناخ العالمى بدأت منذ 7 أشهر

قالت الدكتورة منى عصام مساعد وزير التخطيط للتنمية المستدامة ، إن التحضيرات لـمؤتمر المناخ العالمى بدأت منذ 7 أشهر وتم الاعداد بشكل ممنهج لأنه حدث متميز وفريد يصعب تكراره خاصة أن مصر تمثل قارة إفريقيا .



وأضافت " عصام " خلال تقرير أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر ، أن مؤتمر المناخ شهد مشاركة كبيرة من كافة العاملين و المهتمين بملف التغيرات المناخية سواء فى الفعاليات أو الجلسات بالمؤتمر وخلق منصة لمناقشة حلول التغيرات المناخية ، التطورات التكنولوجية وتوزيع المهام على كافة الباحثين وطرح كل وزارة مجموعة من المبادرات بمشاركة القطاع الخاص .



وأشارت إلى أن وزارة التخطيط حضرت كافة الفعاليات ب مؤتمر المناخ حتى الآن بمجموعة من الجلسات وطرح رؤية مصر والوزارة فيما يخص التغيرات المناخية وطرح مبادرة بناء قصص النجاح الخاصة ب مبادرة حياة كريمة لتطبيقها على الدول الأفارقة .