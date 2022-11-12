محمود محيي الدين: يجب محو السلع المعتمدة على إزالة الغابات



قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 إنه بحلول عام 2025 فإن المؤسسات المالية العالمية يجب أن تقوم ب محو السلع التى تعتمد على إزالة الغابات من سجلاتها ووجود تقييم للمخاطر وتخفيف الانبعاثات الحرارية ولدينا مؤشرات عالمية رئيسية لتقليل المخاطر والانبعاثات الملوثة ولدينا العديد من الجهات التى تتلقى هذا الأمر .



وأضاف " محى الدين " خلال كلمته ب جلسات "يوم التكيف والزراعة ، أنه يتمنى وجود آثار ايجابية من دول الشرق الأوسط لمواجهة التغيرات المناخية ونحتاج لمزيد من العمل فى هذا الشأن والتنوع البيولوجى وكذلك تعظيم إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع مبادرات صفر انبعاثات والتعامل مع هذه الأمور ب جدية شديدة ولابد من تماشيه مع المعايير الخاصة ومكاشفة للعمل فى هذه المنطقة .



وأشار إلى أنه يتطلع للنتائج الخاصة ب تحالف صفر انبعاثات و مواجهة التغيرات المناخية والاضطلاع على كافة الأبحاث العلمية والدراسات الخاصة بملف التغيرات المناخية .

