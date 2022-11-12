قوى عاملة أسيوط: جولات ميدانية بمصانع وشركات لمتابعة أوضاع العاملين

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، برئاسة علي السيد مدير المديرية بجولات ميدانية لمواقع عمل وانتاج للوقوف على أوضاع العمال، والاطمئنان على سير العمل والإنتاج بشكل منتظم.

وأشار مدير المديرية إلى أن الجولات شملت زيارة إلى مصانع شيزل للأقمشة "مدينة الصفا الصناعية" ببنى غالب حيث يعمل بها عدد (39) عامل، و جولة ميدانية لمقر "القرية الذكية" بأسيوط لمتابعة سير العمل بالشركات ، فضلا عن زيارة لشركة "مطحن الاصدقاء" حيث يعمل المطحن بكامل طاقته الإنتاجية بمشاركة ١٠٣ عمال.

وقال مدير المديرية أن ذلك يأتي للتواجد في مواقع العمل لمتابعة سير العمل والانتاج والاطمئنان على أوضاع العاملين،والحفاظ على استقرار بيئة العمل .

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