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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخارجية: الأمم المتحدة تدعو للالتزام باتفاقيات المناخ

وزير الخارجية
وزير الخارجية

قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية ، إن طبيعة النظام المتعدد الاطراف واتفاقيات الأمم المتحدة يدعو بدورهما للالتزام باتفاقيات المناخ  والمضى قدما لمحاربة التغيرات المناخية  والالتزام ب التوافق بشأن العمل المناخي.


وأضاف " شكرى " خلال كلمته ضمن جلسات مؤتمر المناخ ،  أنه علينا أن نمضى قدما ونتطور بطريقة لنتائج مرجوة بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدنى وتقديم حوافز وتسليط الضوء على ذلك والتمثيل الواسع للمجتمع المدنى فى مؤتمر المناخ .


وأشار إلى أن الاستماع للآراء بشأن مواجهة التغيرات المناخية شئ هام وشكل  ولابد أن نبقى ملتزمين بهذا الشأن وهناك حد أدنى اتفقنا عليه فى مؤتمرى باريس وجلاسكو لتقليل الانبعاثات الحرارية .

وزير الخارجية باريس سامح شكري المناخ الحكومات المجتمع المدني حوافز

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