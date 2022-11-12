الخارجية: الأمم المتحدة تدعو للالتزام باتفاقيات المناخ

قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية ، إن طبيعة النظام المتعدد الاطراف واتفاقيات الأمم المتحدة يدعو بدورهما للالتزام باتفاقيات المناخ والمضى قدما لمحاربة التغيرات المناخية والالتزام ب التوافق بشأن العمل المناخي.



وأضاف " شكرى " خلال كلمته ضمن جلسات مؤتمر المناخ ، أنه علينا أن نمضى قدما ونتطور بطريقة لنتائج مرجوة بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدنى وتقديم حوافز وتسليط الضوء على ذلك والتمثيل الواسع للمجتمع المدنى فى مؤتمر المناخ .



وأشار إلى أن الاستماع للآراء بشأن مواجهة التغيرات المناخية شئ هام وشكل ولابد أن نبقى ملتزمين بهذا الشأن وهناك حد أدنى اتفقنا عليه فى مؤتمرى باريس وجلاسكو لتقليل الانبعاثات الحرارية .