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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: تعويضات ضحايا أتوبيس الرياح التوفيقي.. طقس معتدل وتوقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


الدقهلية: 50 ألف جنيه لأسرة المتوفي في حادث أتوبيس الرياح التوفيقي.. تفاصيل
كشف أيمن مختار، محافظ الدقهلية عن تفاصيل سقوط أتوبيس في ترعة الرياح التوفيقي، قائلا: الأتوبيس كان يحمل بين 20 و 30 راكبا.

 

20 حالة وفاة.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل سقوط أتوبيس في الرياح التوفيقي
كشف أيمن مختار، محافظ الدقهلية تفاصيل سقوط أتوبيس في ترعة الرياح التوفيقي، قائلا: الأتوبيس كان يحمل مايقارب من 30 أو 20 راكب، لدينا 20 حالة وفاة حتى الآن، و6 مصابين، ونعمل على استكمال البحث عن باقي الركاب.

 

المبعوث الأمريكي: هناك توجه لاستخدام الغاز المصري لتلبية احتياجات أوروبا
قال جون كيري، المبعوث الأمريكي، إن هناك توجها لاستخدام الغاز الذي ينتج في مصر، وتصديره للدول الأوروبية لتلبية احتياجات قطاع الطاقة.
 

الأرصاد: طقس معتدل وتوقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق اليوم.. فيديو
كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ، اليوم ، السبت ، على القاهرة الكبرى ، ومحافظات الجمهورية .

 

عبد المسيح سمعان: مؤتمر المناخ يسير في الاتجاه الصحيح
قال عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن هناك تفاؤلا كبيرا للغاية تجاه مؤتمر المناخ، متابعا: “المؤتمر يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق أهدافه”.


المواطن على رأس أولوياتها| الزراعة تستعرض جهود الدولة لمجابهة التغير المناخي.. تفاصيل
تحدث الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن تفاصيل الجهود المصرية لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على الزراعة، قائلًا إن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات المتأثرة بقوة من تبعات التغيرات المناخية وذلك بالرغم من مساهمة الدولة المصرية بنسبة لا تذكر في الانبعاثات الكربونية.


الطماطم بـ 5 جنيهات..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 12 نوفمبر
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية dmc تقريرا عن  أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 112-11- 2022.
 

 

التكيف والزراعة.. مراسل صباح البلد: استمرار توافد المشاركين في جلسات اليوم بقمة المناخ| فيديو
استعرض "هادي النحاس"  مراسل برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد" تفاصيل فعاليات  قمة المناخ  بشرم الشيخ .

 

الدولار بكام؟.. تعرف على أسعار العملات اليوم السبت| فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم  السبت 12- 11 - 2022.

 

أسعار الذهب اليوم السبت بالأسواق.. فيديو
قدم برنامج “ صباح البلد ”  تقرير فيديو عن  أسعار الذهب، اليوم السبت 12 -11-2022،  عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.

 

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