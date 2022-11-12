عبد المسيح سمعان: مؤتمر المناخ يسير في الاتجاه الصحيح

قال عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن هناك تفاؤلا كبيرا للغاية تجاه مؤتمر المناخ، متابعا: “المؤتمر يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق أهدافه”.

وأضاف عبد المسيح سمعان، خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية نجحت في تقديم مؤتمر متميز للغاية، ودليل على ذلك خطاب الرئيس الأمريكي بالأمس عن مكانة مصر وتاريخها وقدرتها على تنظيم المؤتمر العالمي.

وتابع: “الولايات المتحدة أعلنت منح مصر ما يقارب من 500 مليار دولار، من أجل مساعدتنا في إنتاج الطاقة الجديدة والنظيفة، ما يترتب عليه تحسين البيئة والمناخ بقيمة 10%”.

وأكمل: “الرئيس السيسي أعلن أيضا تدشين وإنشاء أول مشروع لإنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر، والذي سيحدث نقلة كبيرة وتاريخية، وتأثيره سينعكس بالسلب على المناخ”.