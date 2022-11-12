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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

اقتراح برغبة بشأن أول مشروع لسياحة المسنين من أوروبا في الشتاء

النائب الدكتور محمد
النائب الدكتور محمد البدري

تقدم النائب الدكتور محمد البدري عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيري الصحة والسياحة والآثار، وذلك بشأن مشروع سياحي متكامل لسياحة المسنين من دول أوروبا في فصل الشتاء لاستغلال اعتدال المناخ في مصر، مؤكدا أن مصر تعد من اهم المقاصد السياحية على مستوى العالم لما تمتلكه من إمكانيات سياحية متعددة ومتنوعة، فالأراضي المصرية تحمل ثلث آثار العالم بالإضافة إلى وجود العديد من الشواطئ والمدن الساحلية التي تصنف ضمن أفضل شواطئ العالم.

وأضاف النائب في الاقتراح المقدم، أن السياحية العلاجية في مصر موجودة وبشكل غير مقنن وبمجهودات فردية، فالكثيرين من الأشقاء في الدول العربية يأتون لمصر لتلقي العلاج أو إجراء عمليات معينة لانخفاض التكلفة ولوجود الكفاءات الطبية المتميزة مما جعل التفكير في تقنين الأمر والذى بات ضروريا.

وأوضح أن مصر تمتلك مناخا دافئا إلى حد كبير في فصل الشتاء، وهو ما يعد عامل جذب هام خاصة لكبار السن من دول أوروبا التي تعاني من انخفاض درجات الحرارة إلى حد كبير، وفي ظل أزمات الطاقة التي تواجه أوروبا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية كان التفكير في توفير برامج سياحية خاصة بكبار السن والمسنين في أوروبا لقضاء وقت معين في مصر وخاصة في الجنوب والاستمتاع بالدفء مع وجود برنامج صحي شامل لهم من قبل وزارة الصحة أو بالتعاون مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن أنه يمكن السائح أن يجري فحوصات شاملة في نفس الوقت الذي يستمتع فيه برحلته بين آثار مصر وشواطئها كما يمكن إضافة العديد من الأماكن السياحية التي تتميز بها مصر وتحمل العديد من الفوائد الطبية، مثل العين السخنة والتي تشتهر بالعيون الكبريتية والتي يتم الاستشفاء بطرق ووسائل طبيعية من أمراض النقرص والروماتيد والحساسية ، وكذلك كهف الملح في العين السخنة والذي يمتاز بتوفير الاملاح المعدنية واليود الذى يساعد على الشفاء من العديد من الأمراض، والواحات البحرية التي تحتوي على 398 عين كبريتية مرتفعة الحرارة والتي تساعد في الشفاء من الأمراض الجلدية ، وسفاجا التي توجد بها الرمال السوداء التي تعالج العديد من الأمراض، وواحه سيوة التي تحتوي على عيون مياه تصل درجة الحرارة بها إلى 70 درجة  والتي تساعد على الاسترخاء والشفاء من العديد من الأمراض.

سياحة مصر كبار السن مجلس الشيوخ فصل الشتاء درجات الحرارة

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