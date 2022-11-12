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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير الرياضة يتفقد قافلة الشباب والمناخ بالمنطقة الخضراء

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قافلة الشباب والمناخ في مكان تواجدها بمنطقة المعارض الخارجية بالمنطقة الخضراء، على هامش مشاركته بفعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27"، وتستمر فعالياته حتى 18 نوفمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى نهج الوزارة لتوعية النشء والشباب بالتغيرات المناخية المتلاحقة، وأهمية الحفاظ على البيئة من خلال حزمة من المشروعات والبرامج المختلفة بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتغيرات المناخية والتحول للأخضر، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن قافلة الشباب والمناخ تُعد أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون من منظمة "اليونيسيف" للتوعية بالتغيرات المناخية، والنهوض بالتثقيف البيئي والعمل المناخي للأجيال القادمة.

وقال "صبحي" إن قافلة الشباب والمناخ أدت دوراً جوهرياً في التوعية بالتغيرات المناخية خلال جولتها بمحافظات الجمهورية بدايةً من المركز الأوليمبي بالمعادي وصولاً لمدينة شرم الشيخ، مقدماً الشكر لفريق العمل من الإدارة المركزية لتنمية النشء وفريق العمل من منظمة اليونيسيف والشباب الذين شاركوا في رحلة القافلة بالمحافظات.

وتضمنت القافلة أنشطة تفاعلية مختلفة تشمل ورش عمل لبناء القدرات، وحوار الشباب، ومسابقات وفيديوهات توعوية ومعسكرات تدريبية وحملات للتوعية عن تغير المناخ، في إطار الحرص على تمكين النشء والشباب وقيامهم بدور فعال ضمن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، عزة الدري رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، والدكتور عصام سراج الدين رئيس الوحدة الاقتصادية بمكتب وزير الشباب والرياضة.

وزير الشباب والرياضة

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اخبار شرم الشيخ قمة المناخ وزير الشباب والرياضة قافلة الشباب

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