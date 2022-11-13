«متطلبات وتحديات الترجمة الاقتصادية».. ندوة بألسن عين شمس |اليوم

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "متطلبات وتحديات الترجمة الاقتصادية"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن.

ويحاضر خلال الندوة الدكتورة نهى إسماعيل خليفة، مترجمة فورية بمركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل (سابقا)، مترجمة فورية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك (حاليا)، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد الموافق ١٣ من نوفمبر الجاري، عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز.

وتستهدف الندوة طلاب الدراسات العليا والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس

التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/2URT1VjhjR

وكان قد شهد معرض جامعة عين شمس بجناح الإبداع الأخضر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن فاعليات مؤتمر الدول الأطراف( قمة المناخ COP27)، تفقد عدد من الوزراء منذ انطلاق فعاليات القمة.

حيث أجرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولة تفقدية داخل جناح جامعة عين شمس.

كما تفقد المعرض فى وقت سابق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان جاء ذلك بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور احمد العوضي مدير مركز الاستدامة بالجامعة والدكتور مصطفي رفعت وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب و والدكتور أيمن حمزة مدير مركز التوظيف بالجامعة.

واستمع الوزراء إلى شرح واف واستعراض لجهود جامعة عين شمس فى تحولها إلى جامعة خضراء و توربيدة الرياح ASU wind التى ابتكرها طلاب كلية الهندسة والتى حصدت العديد من الجوائز الدولية والمحلية.