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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مهاجرون يرشقون الشرطة الفرنسية بالحجارة|شاهد

رشق الشرطة الفرنسية
رشق الشرطة الفرنسية بالحجارة

ألقى مهاجرون الحجارة على شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بغضب، بعد أن قطع الضباط طريقهم وفرغوا زوارق كانت تستعد لعبور القناة الإنجليزية هذا الصباح.

حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اشتبكت المجموعة مع الشرطة في قرية جرافلين بالقرب من دونكيرك بعد أن توجه مئات المهاجرين إلى المنطقة الجمعة.

وقطع الضباط الفرنسيون الطريق بتفريغ اثنين على الأقل من الزوارق المطاطية للمهاجرين قبل أن يتمكنوا من إطلاقها.

وعلى إثر ذلك، ألقى المهاجرون المحبطون الحجارة وأغصان الأشجار على الضباط الذين استخدموا رذاذ مكافحة الشغب ضدهم، حيث أظهرت مقاطع فيديو وصور هذه المشاهد.

وأظهرت الصور عائلات ونساء وأطفال صغار وهم ينزلون من سفن حرس الحدود، بعد أن تم انتشالهم من القناة.

وأفادت “جي بي نيوز” بأن هناك حوالي 6000 مخيم مؤقت في منطقة دونكيرك، لافتة إلى أن غالبية المهاجرين في المنطقة هم من الشباب، رغم وجود امرأة أو امرأتين وطفل.

ويعد الاشتباك هو نتيجة لوجود جديد للشرطة عبر الساحل الفرنسي بين بلدتي دونكيرك وكاليه، قبل الإعلان المتوقع عن صفقة أمنية جديدة بين المملكة المتحدة وفرنسا.

ووافقت المملكة المتحدة على دفع 60 مليون جنيه إسترليني إضافية لمساعدة السلطات على تعزيز الوجود الأمني على طول الساحل الفرنسي.

وكان من المتوقع إطلاق أعداد كبيرة من القوارب الصغيرة في نهاية هذا الأسبوع بعد أن أدى سوء الأحوال الجوية إلى توقف جميع معابر القناة الإنجليزية منذ 31 أكتوبر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان لضغوط متزايدة للسيطرة على أزمة اللجوء، مع تراكم ضخم في معالجة الطلبات والظروف المروعة المبلغ عنها في مراكز احتجاز المهاجرين.

وأخبرت برافرمان مجلس العموم الشهر الماضي أن نظام اللجوء في المملكة المتحدة “معطل”، فيما كشفت وزارة الداخلية عن ترحيل 350 شخصًا في أكتوبر الماضي، وكان أكثر من 100 شخص بينهم من الرعايا الألبان.

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