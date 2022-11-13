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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نشأت الديهي : دعوات الإخوان للفوضى والتدمير لن تتوقف

صدى البلد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن دعوات الإخوان للفوضى والتدمير والتخريب، ووقف عجلة التقدم، لن تتوقف، مشيرًا إلى أن هذا الدعوات كانت تهدف لإحراج الدولة المصرية، أثناء مشاركة قادة العالم في قمة المناخ "كوب 27".


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن المجتمع المصري ببنيانه تجاوز مرحلة  التخريب أو الفوضى، معقبًا: "الشعب المصري تجاوز مرحلة استغلال الظروف المعيشية، لتدمير ما حدث من بناء خلال السنوات الأخيرة، الشعب المصري تحمل الكثير من أجل البلد، وليس من أجل حكومة أو رئيس". 

الجيل الحالي


 ولفت إلى أن الجيل الحالي تحمل الكثير ورأي كل ما يقرأ عنه في كل كتب التاريخ، متابعًا: "احنا شفنا ثورتين، ورئيسين في السجن، شفنا  خيانة وعمالة، شفنا كل شيء يمارس على الهواء مباشرة،  شفنا ممارسة رزيلة الخيانة على الهواء مباشرة، احنا جيل شفنا كل شيء". 


 وأضاف أن الجيل الحالي هو الأكثر حصافة ووعي من كل الأجيال السابقة، معقبًا: "لا أنحاز إلى هذا الجيل الذي انتمي إليه، ولكن الجيل الحالي شاهد كل المتناقضات، جيل شاف النجاح والفشل".

المجتمع المصري الشعب المصري الإخوان الدولة المصرية نشأت الديهي

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