العروض الخليجية تهدد بقاء نجم الزمالك

كشف مجدى عبد الغنى ان مصدر مقرب من التونسى حمزة المثلوثي ظهير أيمن فريق الزمالك، عن موقف اللاعب من تجديد تعاقده مع فريقه في ظل انتهاءه بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق في يناير المقبل.

المثلوثى يؤجل حسم مصيره مع الزمالك بسبب العروض الخارجية

وأوضح مجدى عبد الغنى خلال تقديمة برنامج ملعب البلدوزر المذاع على قناة الشمس إن المثلوثى يفضل تأجيل حسم مصير تجديد تعاقده مع الزمالك، خاصة وإن بعض وكلاء اللاعبين وعدوه بجلب عروض مميزة من أندية خليجية، الأمر الذى دفع اللاعب لتأجيل التجديد لحين البت في العروض المنتظرة.

وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وشارك المثلوثي مع الزمالك، في 65 مباراة، ونجح في صناعة 3 أهداف لكنه لم يسجل أي أهداف.