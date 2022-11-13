بأمر كولر .. الأهلي يعرض مليون و600 ألف دولار لضم نجم الدوري النرويجي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أحد نجوم الدوري النرويجي لضمه في يناير المقبل .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" :" يكثف النادي الأهلي من مفاوضاته للتعاقد مع المهاجم الإيفواري الشاب ديفيد فوفانا مهاجم نادي مولدة النرويجي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير القادم.



وأضاف : "وافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بشكل شبه نهائي على ضم ديفيد فوفانا مهاجم مولدة النرويجي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في ظل بحث النادي عن مهاجم إفريقي سوبر يتم التعاقد معه تحت السن".

وتابع : "قدم النادي الأهلي عبر أمير توفيق مدير التعاقدات خلال الساعات الماضية عرضاً رسمياً إلى إدارة نادي مولدة للتعاقد مع فوفانا مقابل مليون و600 ألف دولار

يأتي ذلك في الوقت الذي يرغب النادي النرويجي في الحصول على 3 ملايين دولار