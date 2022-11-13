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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. زراعة القاهرة وشركة مايكروسوفت تقدم جلسات توعية لشرح جميع التطبيقات.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا لأعضاء هيئة التدريس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

زراعة القاهرة وشركة مايكروسوفت تقدم جلسات توعية لشرح جميع التطبيقات


أعلنت إدارة رعاية شباب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن  تقديم  شركة مايكروسوفت جلسات توعية لشرح جميع التطبيقات المقدمة وكيفية الإستفادة منها في الدراسة الأكاديمية

 

كلية الآثار جامعة عين شمس تبدأ امتحانات الميد ترم اليوم


أعلن الدكتور حسام طنطاوي، القائم بعمل عميد كلية الآثار جامعة عين شمس ووكيلها لشئون التعليم والطلاب، استعداد قطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية لإجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لجميع برامج الكلية تطبيقا لما ورد في مواد اللائحة الداخلية للكلية التى تنص المادة 14 منها على عقد هذا الاختبار خلال الأسبوع السابع من الدراسة على ان يُخصص له 10 درجات.

اليوم .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا لأعضاء هيئة التدريس


تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  تنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

جوائزها تصل إلى 40 ألف جنيه.. تعرف على مسابقة ابتكار6 لطلاب جامعة القاهرة
أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة القاهرة عن مسابقة ابتكار 6 المؤهلة لمسابقة إبداع 11 بوزارة الشباب والرياضة، وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وإشراف الدكتور جمال الشاذلي .

التعليم العالي تعلن عن البرامج التدريبية المقدمة من الصين للعام الدراسى 2022/2023 .. تفاصيل التقديم
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة التعاون الدولى بأن السفارة الصينية فى القاهرة أفادت باعتزام وزارة التجارة الصينية عقد البرنامجين التدريبين التالى بيانهما عن بعد ( أونلاين) بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولى ووزارة التجارة الصينية.

«متطلبات وتحديات الترجمة الاقتصادية».. ندوة بألسن عين شمس |اليوم
ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "متطلبات وتحديات الترجمة الاقتصادية"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن.

 

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