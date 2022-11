التعليم العالي تعلن عن البرامج التدريبية المقدمة من الصين للعام الدراسى 2022/2023 .. تفاصيل التقديم

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة التعاون الدولى بأن السفارة الصينية فى القاهرة أفادت باعتزام وزارة التجارة الصينية عقد البرنامجين التدريبين التالى بيانهما عن بعد ( أونلاين) بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولى ووزارة التجارة الصينية.

Seminar of Higher Education Management for Developing Countries

وتوضحت أن التقديم خلال الفترة من 9-29/11/2022 " Seminar on Oil Painting Appreciation for Countries Along the Silk Road " وحتى خلال الفترة من 23/11-7/12/2022.

واشارت إلى أنه تقترح ترشيح عدد 3 أو 5 مرشحين بحد أقصـى للمشاركة فى كل برنامج تدريبى علمًا بأن الجانب الصينى قد أفاد بأنه لن يتم إتمام عملية تسجيل المرشحين إلا من خلال استيفاء استمارة فى صورة ExcelSheet وارسالها فى صورة softcopy على البريد الالكترونى C[email protected] بالاضافة الى البريد العادى ، وذلك فى موعد غايته عشر أيام قبل اتعقاد كل برنامج تدريبى وذلك حتى يتسنى التنسيق مع الجانب الصينى فى هذا الخصوص.

بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والقائمة التفصيلية للبرنامج التدريبى والاستمارة التى سوف يتم ارسالها يُرجى الرجوع للموقع الالكترونى التالى :

https://mpa.gov.tt/training/Seminar%20on%20Higher%20Education%20Management%20for%20Developing%20Countries

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.