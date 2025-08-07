قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أشرف زكي: محمد صبحي يغادر المستشفى حالياً متوجهاً إلى منزله

قسم الفن

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن استقرار الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي بعد أن تواجد في المستشفى ليوم واحد لشعوره بحالة من الإرهاق الشديد.

وقال زكي، في بيان صادر له اليوم، الخميس، من نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان الكبير متوجه حاليا إلى منزله مغادرا المستشفى الذي تواجد فيه بعد استقرار حالته الصحية تماماً، مطمئنا جمهوره الكبير في مصر والوطن العربي.

كان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كشف مؤخرا تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، مشيراً إلى أنه بحالة صحية جيدة بينما قام بعمل بعض الإجراءات والفحوصات داخل المستشفى.

وكان آخر أعمال محمد صبحي مسرحية "فارس يكشف المستور" كوميدية غنائية استعراضية بطولة النجم محمد صبحي، ويشاركه البطولة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلى فوزي، داليدا، مصطفى يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبد المعطي، علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد.

مسرحية “فارس يكشف المستور” كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبد الله حسن، والموسيقى والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور الدين.

