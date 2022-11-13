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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا لأعضاء هيئة التدريس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  تنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


وكشف المركز أنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بشهر نوفمبر عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.


و من الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة يطلق المركز برنامج تدريبي عن  الاحصاء التحليلي spss  يبدأ يوم  ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢

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جدير بالذكر انه قد شارك فريق "درام لايت" " Drum Light Marching Band "من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، فى حفل افتتاح النسخة الـ١٧من مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، والذي أقيم بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP 27، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقد جاءت مشاركة فريق درام لايت برعاية ودعم الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتورة شيرين عبد اللطيف، عميد الكلية، وبقيادة الدكتور أيمن عز الدين، حيث يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة حلوان.

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