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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميدة تجارة حلوان تشيد بإنجازات الرئيس في مختلف المجالات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قالت الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة جامعة حلوان، إن مصر شهدت في عهد الرئيس السيسى عددا من الإنجازات غير المسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية فى مختلف الملفات منها الصحة والتعليم وغيرها.

وأضافت أنه فى عهد الرئيس السيسى حدثت طفرة كبيرة فى العديد من المجالات منها الاقتصاد والصحة والتعليم.

وتابعت فاخر أن الرئيس اهتم بتنفيذ مشاريع تطوير تخص البنية التحتية والتى كان من المهم أن نهتم بها؛ لأن أى استثمار يتطلب بنية تحتية قوية قادرة على أن تمد المستثمرين ببيئة مناسبة للاستثمار.

وقالت عميد كلية التجارة جامعة حلوان إن ملف الإصلاح الاقتصادى تعطل بسبب ظروف عالمية خارجة عن الإرادة، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى أخذ هذه الخطوة بشجاعة وكان لها نتائج إيجابية حتى عام ٢٠١٩ .

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وأشارت إلى أن الرئيس حقق العديد من الانجازات في كافة المجالات بمقدار متساوٍ حرصا منه على تنمية البلاد وتحقيق التطور ، كما أشادت باهتمام الرئيس بالبحث العلمي ودعمه للابتكار. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي البحث العلمي الإصلاح الاقتصادى Jobs Education

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