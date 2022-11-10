لطلاب خدمة اجتماعية حلوان.. ننشر رابط للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس

كشفت وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية حرصها على التواصل مع كافة الطلاب المنتسبين للجامعة بكافة البرامج الدراسية لتوفير ما يحتاجونه والرد على استفساراتهم، وذلك من خلال تخصيص قنوات تيلجرام وروابط تواصل الكتروني للتواصل مع الطلاب في كافة الأوقات.

وتقوم وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية بإطلاق رابط مخصص لكل كلية وبرنامج بالجامعة للتيسير على الطلاب وتحقيق التواصل الدائم والمستمر مع جامعتهم.

ويمكن لطلاب برنامج التصميم الداخلي البيئي بكلية الفنون والفنون التطبيقية الدخول على الرابط والحصول على كل المعلومات التي يرغبون في معرفتها عن الكلية والجدول الدراسية وكذلك يمكن من خلاله التواصل مع السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية والحصول على المقررات الدراسية، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط من هنا والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلاله .



و يمكن للطلاب من خلال هذه الروابط الإلكترونية متابعة الآتي: