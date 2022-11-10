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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب خدمة اجتماعية حلوان.. ننشر رابط للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

 كشفت وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية حرصها على التواصل مع كافة الطلاب المنتسبين للجامعة بكافة البرامج الدراسية لتوفير ما يحتاجونه والرد على استفساراتهم،  وذلك من خلال تخصيص قنوات تيلجرام وروابط تواصل الكتروني للتواصل مع الطلاب في كافة الأوقات.

 وتقوم وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية بإطلاق رابط مخصص لكل كلية وبرنامج بالجامعة للتيسير على الطلاب وتحقيق التواصل الدائم والمستمر مع جامعتهم.

ويمكن لطلاب برنامج التصميم الداخلي البيئي بكلية الفنون والفنون التطبيقية الدخول على الرابط والحصول على كل المعلومات التي يرغبون في معرفتها عن الكلية والجدول الدراسية وكذلك يمكن من خلاله التواصل مع السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية والحصول على المقررات الدراسية، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط من هنا والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلاله .

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و يمكن للطلاب من خلال هذه الروابط الإلكترونية متابعة الآتي:

  • معرفة مواعيد المحاضرات والجداول الخاصة بهم
  • معرفة مواعيد الامتحانات
  • التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والأساتذة
  • التواصل مع العاملين بالجامعة
  • الاستفسار عن كافة الأوراق التي يحتاجون لاستخراجها
  • متابعة كافة التعليمات الخاصة بالبرامج الدراسية
  • الحصول على المقررات الدراسية الخاصة بهم

 

رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس Jobs Education

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