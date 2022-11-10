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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | جامعة بدر تعلن تفاصيل حادث طلابها في تصادم أتوبيس مع قطار بالشرقية.. وقرار عاجل من التعليم العالي بشأن المقررات الدراسية الجامعية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد من أجل المتوسط يلتقيان بممثلي جامعة عين شمس

نظمت كلية التجارة  يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر الجاري ندوة تعريفية بالبرامج التدريبية المقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد من أجل المتوسط والتي تستهدف الدارسين بتخصصي الاستثمار والتمويل والاقتصاد من طلاب الماجستير وطلاب الفرقة الرابعة بالكلية.

 

مناظرة 889 حالة خلال قافلة شاملة لجامعة جنوب الوادي بجزيرة الدوم

واصلت جامعة جنوب الوادى ، تنظيم القوافل الشاملة، بعمل قافلة شاملة لجزيرة الدوم بمركز ابوتشت وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، و إشراف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

بعد خسوف القمر.. ظاهرة فلكية تلمع فى سماء مصر الليلة

تشهد سماء مصر اليوم ظاهرة فلكية جديدة وهامة، حين يقترن القمر مع الثريا  (الحشد النجمي Pleiades - الاخوات السبع أو (الثريا) )، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

 

رئيس جامعة حلوان: التغيرات المناخية قضية عالمية.. ويجب علينا مواجهتها

أعلنت جامعة حلوان عن مشاركتها بالمبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"؛ للحفاظ على البيئة، والتوعية بالتغيرات المناخية، وذلك تزامنا مع عقد مؤتمر المناخ العالمي بشرم الشيخ، حيث تشمل: إطلاق معسكر لطلاب الجامعة بمحمية وادي دجلة، وإطلاق مبادرة لزراعة الأشجار بالكليات، وإطلاق المبادرات العلمية التي تعمل على التوعية بالتغيرات المناخية. 

 

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن المقررات الدراسية الجامعية

شهدت الجامعات المصرية على مدار الفترة الماضية اهتمام كبير بقضية التغير المناخي من خلال المعارض والمسابقات التي أجريت للطلاب، وشهدت إقبالا كبيراً وتفاعلا من الطلاب ، بينما تستعد وزارة التعليم العالي إلى إحداث نقلة كبيرة بهذا الشأن من خلال وضع مقررات دراسية حول قضايا المناخ.

 

جامعة بدر تعلن تفاصيل حادث طلابها فى تصادم أتوبيس بقطار الشرقية

أصدر الدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر فى القاهرة، بياناً باسم الجامعة بخصوص حادث تصادم أتوبيس سياحى بقطار فى دائرة محافظة الشرقية جاء فيه: "أطمأنت إدارة جامعة بدر على حالة الطلاب المصابين فى حادث تصادم أتوبيس سياحى غير تابع للجامعة بقطار فى دائرة محافظة الشرقية، وتأكدت من أن جميع المصابين وعددهم 19 طالباً فى حالة مطمئنة وبعضهم عاد إلى منزله، ولا توجد إصابات خطيرة أو وفيات بين المصابين".

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