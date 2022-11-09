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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان : مسابقات علمية لاكتشاف ابتكارات الطلاب لإيجاد حلول لمشاكل المناخ

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أعلنت جامعة حلوان تزامنا مع عقد مؤتمر المناخ العالمي بشرم الشيخ عن خطة للتحول لجامعة صديقة للبيئة  وجامعة خضراء للمساهمة في حماية البيئة  و مساهمة و مشاركة بالمبادرة الرئاسية “ اتحضر للأخضر ”.

وكشفت الدكتورة رويدا صادق مدير مجمع البحث العلمي بجامعة حلوان لصدي البلد، ان الجامعة نفذت حفاظا على البيئة و توعية بالتغيرات المناخية، مسابقات علمية تشمل عدة محاور فى قضية التغيرات المناخية وهى “ الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالتغير المناخي، التغير المناخي و علاقته بالعمارة والعمران ، تغير المناخي و تأثيره علي الفن و التصميم ، الامن الغذائى وعلاقته بأوضاع التغير المناخي ، البيئة والتنوع البيولوجي و التغيرات المناخية وشارك بهذه المحاور العديد من منتسبي الجامعة .

ونوهت الدكتور رويدا صادق إلى أن هذه المسابقات استطعنا من خلالها  الخروج بقاعدة بيانات من الأبحاث العلمية والمشاريع المقدمة من المشاركين لبعض المشاكل المناخية وكيفية التعامل معها لتجنب حدوث ازمات و تحقيقا للتنمية المستدامة، ومن أبرز هذه المشاريع " تنقية مياه النيل من ورد النيل عن طريق جهاز مخصص ، إنشاء جهاز للتنبؤ بموعد سقوط الامطار، انشاء مبان مواجهة للتغيرات المناخية ، الاستخدامات غير التقليدية لاطعمة و استخراج منتجات اخرى منها. 

وأشارت إلى أن هذا  يشير الى التميز والقدرة على الإبداع، موضحة أن ما تم تقديمه من أفكار يعمل على اكتساب الخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد فى تخصصات متعددة .

جامعة حلوان البحث العلمي التغيرات المناخية الذكاء الاصطناعي Jobs Education

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