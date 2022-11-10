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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تمريض حلوان تشارك في ندوة تثقيفية بنادي كفر العلو

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شاركت كلية التمريض بجامعة حلوان، فى الندوة التثقيفية المنعقدة بنادى كفر العلو تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، وإشراف الدكتورة زينب حسين وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد.

 

 

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وتم التحدث عن التأثيرات المناخية على الصحة وتأثير الرياضة على الصحة في ظل التغيرات المناخية.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان دائما تحرص على الخدمة المجتمعية التي تساهم فى إدماج الأفراد في الحياة العامة، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع بمختلف نواحي الحياة.

كما أكدت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، على حرص كلية التمريض الدائم على المشاركة الفعالة فى التفاعل مع المجتمع المحيط والمشارکة الفعلية في تقديم الخدمات، مبينة أهمية المبادرات المجتمعية التى تسهم فى تغيير وتطوير المجتمعات وتساعد على مواجهة المشكلات المجتمعية، وهذه المبادرات تسعى لنشر ثقافة العمل التطوعى وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة.

وتمت المناقشة مع الحضور من قبل د. ثناء حجازى مدير مركز رصد بجامعة حلوان عن أهمية الاهتمام بالزراعة وزراعة الأسطح، والوعى بكل القضايا الهامة في المجتمع مثل القضية السكانية وكيفية الاهتمام والحفاظ على التماسك الأسرى والتنشئة الاجتماعية السليمة للأفراد في الأسرة وايضا التوعية بخطورة التدخين والمخدرات لخطورتها على الصحة، وأيضا الاهتمام بقضية التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة.

رئيس جامعة حلوان التعليم العالي التغيرات المناخية أعضاء هيئة التدريس

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