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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مستشفى بدر بجامعة حلوان يشهد الاستعدادات النهائية لافتتاح المرحلة الثانية من التطوير

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يشهد مستشفى بدر الجامعي بكلية الطب بجامعة حلوان استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاح المرحلة الثانية من أعمال التطوير والتحديث التى تم إنجازها بالفعل فى مستشفى بدر لاستكمال مسارات تطويره ليكون مجهزا على أعلى مستوى لاستقبال الحالات التي تخدم منتسبي جامعة حلوان وسكان المنطقة المحيطة بالمستشفى.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة الثانية من أعمال التطوير بالمستشفى، والتي يفتتحها الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجى، عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، افتتاح وحدة الرعاية المركزة والتي تم دعمها بـ١٢ سريرا ليصل إجمالي عدد الأسرة بالرعاية إلى ٢٥ سريرا، كذلك افتتاح القسم الداخلي بـ ٢١ سرير رعاية متوسطة، سيتم كذلك افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بإجمالي ١٨ سريرا، بالإضافة إلى افتتاح قسم قطاع الأغذية الذي يتضمن المطبخ الخاص بالمستشفى.

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ويشهد افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى بدر الجامعي كل من الدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور محمد عاطف العوام، المدير الطبي لمستشفى بدر الجامعي، والدكتور محمد فاضل، مدير عام المستشفى.

وشهد مستشفى بدر الجامعي في المرحلة الأولى من عمليات التطوير  افتتاح غرف العمليات، وتغيير شبكات الكهرباء الداخلية والخارجية وكشافات الطوارئ وتغيير شبكات الصرف الصحي ونظم إطفاء الحريق، وزيادة أعداد المكيفات.

وعقب ذلك تم تشغيل وحدة القسطرة القلبية، والتى تم دعمها بأحدث الاجهزة وأكثرها تطورا بمصر، وأحدث أجهزة الموجات الصوتية للقلب ووحدة رعاية القلب حديثة التجهيز، وذلك لاستقبال مرضى القلب بعيادة القلب والأوعية الدموية بالعيادات الخارجية، بالإضافة إلى جاهزية المستشفى بأحدث أجهزة جراحات القلب المفتوح  مع فريق طبى متخصص من استشاريي قسم جراحة القلب والصدر بالتعاون مع قسم القلب على مدار اليوم.

بالإضافة إلى افتتاح وحدة علاج الأورام والعلاج الكيميائي، وتهدف إلى خدمة جميع مرضى الأورام كرعاية نهارية مجهزة بالكامل بها صيدلية إكلينيكية لتحضير العلاج بشكل آمن، مجهزة بأحدث الإمكانات؛ وذلك في إطار دور كلية الطب لتقديم خدمة طبية متميزة دون عناء للمرضى.

وكذلك افتتاح قسم الطوارئ الذي يقدم خدمات متكاملة على مدار الساعة، ويتكون من غرف عمليات كبسولات كاملة التجهيزات، وتجهيز مستلزمات وتجهيزات بنك الدم، وعيادات للفحص والعلاج، ويتولى الإشراف على هذا القسم فريق من الأطباء متخصص في الطوارئ، يساعدهم فريق من التمريض مدرب على مختلف أنواع إجراءات الطوارئ بما في ذلك إنعاش القلب والجهاز التنفسي في حالات السكتة القلبية، كما يتوافر بالقسم سيارات إسعاف مجهزة بالكامل لخدمة ونقل المرضى.

Jobs Education جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان مستشفى بدر الجامعى راب

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