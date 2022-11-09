ضمن خطة التطوير.. جامعة حلوان: نحرص على إقامة علاقات تبادلية مع هيئات على المستوى الإقليمي والدولي.. واستحداث و تطوير برامج الكليات .. و خطة لتوسيع نطاق البحوث العلمية 

رئيس جامعة حلوان:

نحرص على تقديم افضل جودة تعليمية بما يحقق متطلبات سوق العمل

نعمل على توسيع نطاق البحوث العلمية

نائب رئيس جامعة حلوان:

تطوير البرامج الدراسية يلبي احتياجات العصر و يرفع التصنيف الدولي

أطلقت جامعة حلوان خطة لتطوير الجامعة بكافة كلياتها داخل الحرم وخارجه تشمل تطوير البرامج الدراسية واستحداث برامج جديدة والعمل على استغلال المباني غير المستغلة بها ، وتهدف إلى جعل جامعة حلوان من جامعات الجيل الرابع ورفع تصنيفها الدولى.

وكشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان لـ"صدى البلد"، أن الجامعة لديها خطة لتطوير المناهج الدراسية بكافة الفرق وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة الترديس بالأساليب الحدريثة سعيا لإعداد جيل يلبي متطلبات سوق العمل و يعمل على مواكبة التحول الرقمي.

وقال رئيس جامعة حلوان، إنه جارٍ استحداث برامج جديدة وبرامج خاصة وبرامج تعليم مميز، وتطوير مقررات دراسية بكافة المراحل البكالوريوس والدراسات العليا بجميع الكليات خاصة كليات جامعة حلوان “ الفنية و الرياضية ” حيث تتميز جامعة حلوان بكلياتها الإبداعية.

كما أكد رئيس الجامعة، ضرورة تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين، وذلك لمواكبة التطورات العالمية لتلبية احتياجات سوق العمل محليا واقليميا ووفقا لمعايير الجودة .

وكشف عن أهمية إقامة علاقات تبادلية مع هيئات وكليات على المستوي الإقليمي والدولي والاطلاع علي الخبرات الأكاديمية من أجل مزيد من التطوير بكليات الجامعة .

وتابع “قنديل”، أن الجامعة تحرص دائما على تنظيم ورش العمل التى تساهم فى توسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية، كما تعمل ورش العمل على تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، حيث أن البحث العلمي يخدم الخطة البحثية والاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأكدت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به ورش العمل فى المساهمة فى اثراء البحوث بمختلف التخصصات العلمية، وبالتالى المساهمة فى الارتقاء بتصنيف الجامعة.

و تابعت نائب رئيس جامعة حلوان ان خطة الجامعة لتطوير المقررات الدراسية بكافة الكليات هى خطوة لتطوير المنظومة التعليمية و البحثية بما يخدم متطلبات العصر و يلبى احتياجات سوق العمل و يرفع التصنيف الدولي لجامعة حلوان



جدير بالذكر انه قد اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع منسقي البرامج بالكليات، وذلك فى إطار خطة تطوير البرامج و تحديثها، وشدد على متابعة العملية التعليمية وتقديم أفضل جودة تعليمية لطلاب البرامج بما يخدم ويحقق متطلبات سوق العمل، كما أوصى سيادته بعمل برنامج خاص بشراكة دولية.

وقد وجه الدكتور السيد قنديل بسرعة العمل على حل كافة المشكلات التى تواجهها البرامج الدراسية بالجامعة فى ضوء الإمكانيات، كما تعهد بإجراء لقاءات دورية مع منسقي البرامج من أجل متابعة سير العمل بها وتقديم كافة أوجه الدعم للقائمين عليها .