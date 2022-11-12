تمريض حلوان : امتحانات الميد تيرم 15 نوفمبر

أعلنت كليات جامعة حلوان، استعدادها لبدء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الأول للعام 2022-2023، وبدأت بعض الكليات بالكشف عن موعد إقامة الامتحانات وتفاصيلها للطلاب.

وكشف إدارة جامعة حلوان، أن الكليات تستعد لإقامة امتحانات الميد تيرم وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية من كورونا حرصا على سلامة الطلاب و العاملين بالجامعة.

وقالت الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، أنه من المقرر أن يتم إقامة امتحانات الميد تيرم منتصف نوفمبر، وجار إعلان الجداول للطلاب ليتأهلو لها .

وأوضحت عميد كلية التمريض، أن وضع الامتحانات مسؤولية الأساتذة وأن كل منهم مسؤول عن امتحان فرقته وعن آلية التقييم وتصحيح الامتحانات .

كما نوهت عميدة تمريض حلوان بأن الكلية حرصت منذ بداية الدراسة على توعية الطلاب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا و أهمية اخد لقاح كورونا حرصا على سلامة كافة منتسبي الجامعة .