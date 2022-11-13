عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحزب الديمقراطي يحتفظ بسيطرته على مجلس الشيوخ الأمريكي

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام أمريكية أم الحزب الديمقراطي سيحتفظ بسيطرته على مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"، بعد انتصارين للديمقراطيين في ولايتي نيفادا وأريزونا.

وفازت السيناتور الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو بإعادة انتخابها في ولاية نيفادا، في انتصار يضمن أن يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.

وهزمت كورتيز ماستو منافسها الجمهوري آدم لاكسالت، النائب العام السابق الذي أيده الرئيس السابق دونالد ترامب.

قبل الانتخابات.. محاولة أخيرة من بايدن لإنقاذ الديمقراطيين

بايدن: لا يهمني تحقيقات الجمهوريين وتحسين حياة الأمريكيين أولويتي

ومع فوز ماستو في أعقاب فوز السناتور الديمقراطي مارك كيلي بإعادة انتخابه في ولاية أريزونا في وقت متأخر من يوم الجمعة، يسيطر الديمقراطيون الآن على 50 مقعدا في مجلس الشيوخ. بحسب "الحرة".

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الحزب الديمقراطي تحدى الاتجاه التاريخي المتمثل خسارة أحزاب السلطة الانتخابات النصفية، وتغلب على حالة القلق الناتجة عن ارتفاع معدل التضخم".

وأضافت "سي إن إن" أن الديمقراطيين عززوا أغلبيتهم في الكونجرس، بعدما رفض الناخبون المرشحين الجمهوريين الذين تحالفوا مع الرئيس السابق، دونالد ترامب، ورددوا في كثير من الأحيان مزاعمه حول تزوير الانتخابات على نطاق واسع.

مجلس الشيوخ الحزب الديمقراطي الديمقراطيين الكونجرس نيفادا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شافوا حاجة .. جمهور شيرين يكشف مفاجأة خافية عن الكل في كتب كتابها

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

كولر مش متحمّس | فرج عامر : المهاجم المتألق عاوز ينضم لـ الأهلي

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري

فيريرا يحسم موقفه النهائي من رحيل إمام عاشور

الخطيب يتخذ إجراء جديدًا لحل أزمة غرامة كهربا للزمالك

ترشيحاتنا

وكيل سيف الجزيري يحسم مستقبله مع الزمالك

بدل إطعامها.. شاهد عريس يحطم التورتة في وجه العروس|فيديو

حادث مرعب.. اصطدام طائرتين في الجو خلال عرض عسكري بالولايات المتحدة|فيديو

الحزب الديمقراطي يحتفظ بسيطرته على مجلس الشيوخ الأمريكي

الأهلي يفكر في إعارة مصطفى ميسي ويحدد موقفه من تجديد عقد محمد هاني

أغلى سيارة من لامبورجيني بالإمارات موديل 2023 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 18 عملية لتحويل نفسه إلى امرأة.. بلوجر لندن: عايز أرجع راجل

شاهد.. عملية زراعة أنف امرأة في ذراعها تحقق نجاحًا باهرًا|صور

دنيا بطمة تستعرض جمالها بفستان جديد .. شاهد

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها في إطلالة رياضية جديدة.. شاهد

فيديو

رد فعل غير متوقع من شقيق شيرين عبدالوهاب وحماها على عودتها لحسام حبيب|فيديوجراف

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ