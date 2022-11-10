بايدن: لا يهمني تحقيقات الجمهوريين وتحسين حياة الأمريكيين أولويتي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرأي العام الأمريكي يريد من الحكومة "المضي قدمًا وإنجاز الأمور من أجلهم"، مؤكدًا أنه لا يستطيع التحكم فيما قد يحقق فيه الحزب الجمهوري في مجلس النواب، لكن يمكنه "محاولة تحسين الحياة" للأمريكيين

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بايدن في كلمته "أعتقد أن الجمهور الأمريكي يريد منا المضي قدمًا وإنجاز الأمور من أجلهم"، مضيفًا: "أعتقد أن الشعب الأمريكي سينظر إلى كل ذلك على حقيقته. إنه مجرد كوميديا تقريبًا. أعني لا يمكنني التحكم فيما سيفعلونه. كل ما يمكنني فعله هو الاستمرار في محاولة تحسين الحياة للشعب الأمريكي".

ويتطلع الجمهوريون في مجلس النواب إلى إجراء تحقيقات محتملة في كل شيء بدءًا من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ، وسياسات إدارة بايدن الحدودية، وأصول جائحة Covid-19، واقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجع الرئيس السابق دونالد ترامب في مارلاجو.

وكان بايدن أعلن خلال كلمته المتلفزة نيته ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024.

كما تعهد بايدن بالعمل على منع سلفه دونالد ترامب من العودة إلى رئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024.

وقال بايدن، في كلمة متلفزة، "أنوي الترشح لولاية رئاسية ثانية، سنتأكد وفق الدستور من منع ترامب من أن يصبح رئيسا مجددا".

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض ضرائب عادلة على الأثرياء والشركات تتناسب مع حجم ثرواتهم ومكاسبهم.