سنمنع ترامب من العودة.. بايدن يعلن نيته ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثانية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن نيته ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024.

كما تعهد بايدن بالعمل على منع سلفه دونالد ترامب من العودة إلى رئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024.

وقال بايدن، في كلمة متلفزة، "أنوي الترشح لولاية رئاسية ثانية، سنتأكد وفق الدستور من منع ترامب من أن يصبح رئيسا مجددا".

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض ضرائب عادلة على الأثرياء والشركات تتناسب مع حجم ثرواتهم ومكاسبهم.

وقال بايدن، في كلمة متلفزة، "على الأثرياء والشركات أن يدفعوا حصة عادلة من الضرائب، ويجب أن نقر إعفاءات ضريبية لفائدة الطبقة العاملة وليس الأثرياء".

وأضاف بايدن "لدي تفاؤل بشأن مستقبل الولايات المتحدة أكبر من أي وقت مضى، وسأبذل قصارى جهدي لإعادة توحيد البلاد".

وأكد أن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس كانت بمثابة اختبار للديمقراطية الأمريكية، مضيفأ أنها جرت دون تدخلات من أي دول أجنبية.

وقال بايدن إنه "لم تحدث موجة ضخمة للجمهوريين كما توقعوا، والانتخابات النصفية شهدت أفضل أداء للحزب الديمقراطي على مستوى حكام الولايات منذ سنوات طويلة".

وأضاف "فقدنا مقاعد محدودة في الانتخابات النصفية ولكن الحزب الديمقراطي لم يخسر في الانتخابات كما خسر الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية".

وتابع بايدن "الأمريكيون قالوا كلمتهم وأوضحوا أنهم محبطون بسبب الظروف الاقتصادية ونتفهم ذلك، وأنا متفائل إزاء موقف الرأي العام الأمريكي بشأن ما حققناه".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "السياسات الاقتصادية أدت إلى استحداث 10 ملايين وظيفة جديدة وهذا رقم تاريخي، وأغلبية الشعب الأمريكي تدعم برنامجي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية ومواجهة التغير المناخي".

وأكد بايدن أنه ": مستعد للعمل مع الجمهوريين بغض النظر عن نتائج الانتخابات لخدمة الشعب الأمريكي وفي السياسة الخارجية، وسأواصل العمل مع كل الأطراف لخدمة الشعب الأمريكي، وسأدعو قادة الحزبين إلى البيت الأبيض للتباحث في أولويات الأمن القومي الأمريكي".