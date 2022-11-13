الوضع كالجحيم.. زيلينسكي يتحدث عن معارك شرسة في دونيستك

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، المعارك بأنها كالحجيم في منطقة دونيتسك الشرقية حيث تخوض القوات الموالية لموسكو معارك شرسة بعد أن تخلت روسيا يوم الجمعة عن العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها منذ بدء الحرب في فبراير.

قال زيلينسكي عن منطقة دونيتسك في مقطع فيديو"الوضع هناك كالجحيم، تدور معارك ضارية هناك كل يوم... لكن وحداتنا تدافع بشجاعة، وتحافظ على خطوطنا الدفاعية".

وأضاف زيلينسكي أن القوات الروسية دمرت البنية التحتية الرئيسية في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا قبل الفرار منها.

ورحب سكان خيرسون المبتهجون بالجنود القادمين بينما قال زيلينسكي إن السلطات تعاملت مع ما يقرب من ألفي لغم وشراك وقذائف لم تنفجر خلفها الروس المغادرون وذلك في إطار مساعيها لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار زيلينسكي إلى أن نجاح أوكرانيا في خيرسون ومناطق أخرى يرجع إلى حد ما إلى المقاومة في منطقة دونيتسك في مواجهة الهجمات الروسية المتكررة.

وأشارت بريطانيا إلى أن انسحاب روسيا من خيرسون، العاصمة الإقليمية الوحيدة في أوكرانيا التي استولت عليها منذ بدء الحرب في فبراير، كان بمثابة إهانة أخرى لجيشها، لكن موسكو استمرت في تشكيل تهديد.

وستقرر أوكرانيا توقيت ومحتويات أي إطار تفاوضي مع روسيا، وفقًا لقراءة اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في بنوم بنه، عاصمة كمبوديا.