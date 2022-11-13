الزنط: حضور بايدن قمة المناخ يحمل رسالة بتشكل العالم السياسي من جديد

قال سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حضور الرئيس الأمريكى بايدن قمة المناخ فى شرم الشيخ يشير بدوره لرسالة بأن العالم السياسى يتشكل من جديد سواء كان أمنيا أو سياسيا، اقتصاديا.



وأضاف "الزنط" خلال استضافته مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن زيارة بايدن إلى مصر فى قمة المناخ تحمل فى طياتها رسالة إعادة هندسة علاقاتها بمنطقة الشرق الأوسط.



وأكد أن مصر لها دور حيوى ومميز فى منطقة الشرق الأوسط وتمثل إفريقيا فى مؤتمر المناخ العالمى، لافتا إلى أن مصر مرشحة لعضوية مصر الدائمة فى الأمم المتحدة وهو ما يزيد من ثقلها التاريخى منوها أن بايدن اجتمع مع الرئيس السيسى ساعة ونصف فى مؤتمر المناخ لأنه يعلم جيدا مكانة ودور مصر فى منطقة الشرق الأوسط.



