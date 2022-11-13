عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزنط: حضور بايدن قمة المناخ يحمل رسالة بتشكل العالم السياسي من جديد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره الأمريكى

قال سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية،  إن حضور الرئيس الأمريكى بايدن قمة المناخ فى شرم الشيخ يشير بدوره لرسالة بأن العالم  السياسى يتشكل من جديد  سواء كان أمنيا أو سياسيا، اقتصاديا.


وأضاف "الزنط" خلال استضافته مع الإعلامية هند النعسانى  ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذى يرأس تحريره  الكاتب الصحفي أحمد حمدي،  إن زيارة بايدن إلى مصر فى قمة المناخ تحمل فى طياتها رسالة إعادة هندسة علاقاتها بمنطقة الشرق الأوسط.


وأكد أن مصر لها دور حيوى ومميز فى منطقة الشرق الأوسط وتمثل إفريقيا فى مؤتمر  المناخ العالمى، لافتا إلى أن مصر مرشحة لعضوية مصر الدائمة فى الأمم المتحدة وهو ما يزيد من ثقلها التاريخى منوها أن بايدن اجتمع مع الرئيس السيسى ساعة ونصف فى مؤتمر المناخ لأنه يعلم جيدا مكانة ودور مصر فى منطقة الشرق الأوسط.


 

بايدن إفريقيا الرئيس الأمريكي الرئيس السيسي هند النعسانى الشرق الاوسط تحرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يقترب من 1500 جنيه لأول مرة .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الدولار ينهار بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا| وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بعد وصول الكرتونة لـ50 جنيها بالمزرعة.. كيف انخفضت أسعار البيض في الأسواق؟

مش بشيل كل حاجة.. يوتيوبر شهيرة تصدم متابعيها.. كيف اكتشفت إصابتها بمرض مزمن؟

قبل إعلان مفاجآته.. ترامب يحتفي بزفاف ابنته على رجل أعمال عربي| صور

الخطيب يتخذ إجراء جديدًا لحل أزمة غرامة كهربا للزمالك

عذبوه حتى الموت.. تفاصيل مقتل شاب على يد 4 أشخاص وإلقاء جثته وسط المقابر

خطأ شائع في الصلاة على النبي .. الإفتاء تحذر منه

ترشيحاتنا

رسالة لجميع العقلاء.. تحذير روسي جديد من استخدام أسلحة دمار شامل بأوكرانيا

تغير المناخ: الثلاثاء ذروة سقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع

شوبير يدافع عن الحضري في أزمته مع مدرب المنتخب الأولمبي

قضيتنا حماية الوطن وشعبه.. البرهان: لن نسمح لأي جهة بالعبث بالقوات المسلحة

شوبير يكشف كواليس ستاد الأهلي الجديد بالتعاون مع راعي بايرن ميونخ

ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد بلوجر تفاجئ معجبيها.. أنفها بدون عظام|فيديو

بعد رجوع شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب..طبيب نفسي يحذرمن المصالحة السامة

بدل إطعامها.. شاهد عريس يحطم التورتة في وجه العروس|فيديو

بعد 18 عملية لتحويل نفسه إلى امرأة.. بلوجر لندن: عايز أرجع راجل

فيديو

لاندعّم مدمنين ومضطربين نفسيًا.. إعلامية تهاجم شيرين عبدالوهاب بعد عودتها لـ حسام حبيب|فيديوجراف

رد فعل غير متوقع من شقيق شيرين عبدالوهاب وحماها على عودتها لحسام حبيب|فيديوجراف

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ