شوبير يدافع عن الحضري في أزمته مع مدرب المنتخب الأولمبي

علق الإعلامي أحمد شوبير، على انتهاء أزمة البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، مع عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي.

وقال أحمد شوبير ، في تصريحات إذاعية "أرى أن عصام الحضري على حق في أزمته مع المدير الفني للمنتخب".

وأضاف: "كان يجب ضم 3 حراس مرمى في معسكر المنتخب حسب ما كان يريد عصام الحضري، وأتعجب من رفض روجير ميكالي ذلك".

واختتم: "منتخب مصر سوف يلعب اللقاء في المغرب ومن الممكن أن يتعرض أي حارس للإصابة، أو إلى فيروس كورونا، فلماذا لا نضم 3 حراس خاصة أن المنتخب لن يلعب مواجهة واحدة".

وأعلن روجيريو ميكالي المدير الفني لقائمة منتخب مصر الأولمبي ، قائمة المنتخب للمعسكر استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، على الجابري

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد مغربي، محمد طارق، ياسين السيد، أحمد عيد، محمد سمير

خط الوسط: محمد حسام بيسو، مصطفى سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، محمود جهاد، على

زعزع، عبد الغنى محمد، عماد ميهوب، زياد كمال، محمد شحاته، العربي بدر.

خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف أجويرو، حسام أشرف، اسامة فيصل.