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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: لم نستخدم حتى الآن ترسانتنا الكاملة من الأسلحة في أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف" إن بلاده لم تستخدم حتى الآن ترسانتها الكاملة من الأسلحة في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لأسباب واضحة لجميع العقلاء، ولم تضرب جميع الأهداف المحتملة في الداخل، تبذل قصارى جهدها لإنقاذ حياة أفراد خدمتها والمدنيين أثناء أداء مهام قتالية".

وأضاف ميدفيديف - في منشور له عبر "تليجرام" نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد - أن روسيا هي التي تحمي مواطنيها، وستواصل إعادة أراضيها، وموسكو، وليست الولايات المتحدة أو بريطانيا العظمى أو كييف، هي التي تبني نظاما عالميا مستقبليا، وسيتم بناء مثل هذا النظام العالمي المتكافئ، وهي تقاتل بمفردها ضد الناتو والغرب، لذا فإن أية مقارنات مع الماضي هي أمر غير صحيح أو تقليدي".

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم /الأحد/ أن القوات الروسية قصفت منطقة نيكوبول بمقاطعة دنيبروبتروفسك؛ ما أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار بعشرات المنازل.

وأعلن فالنتين ريزنيشنكو، رئيس الإدارة العسكرية لدنيبروبتروفسك - حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أنه في الليل، تم استهداف منطقتي نيكوبول ومارانيتس بقصف روسي من خلال راجمات صواريخ من طراز جراد والمدفعية الثقيلة، وسقط ما يقرب من 40 قذيفة في المدينة ليلا، وأصيبت امرأتان وتم نقلهما إلى مستشفى محلي، وتضرر أكثر من 40 مبنى سكنى وأكثر من عشرين مبنى تجاري وعدة أنابيب غاز وخطوط كهرباء.

 

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