الشئون المناخية بعمان: مشكلة الاحتباس الحرارى تتأثر بها كافة دول العالم

قال إبراهيم بن أحمد العجمى المشرف على أعمال الشئون المناخية فى سلطنة عمان ، إن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ cop 27 يعد انجاز كبير يضاف لانجازات مصر الكثيرة فى العديد من المجالات متنمنيا لها كل التوفيق والنجاح وسداد كل خطواتها .



وأضاف " العجمى " خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، أن مشكلة الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية تعنى بكافة شعوب ومجتمعات دول العالم وليست مقتصرة على دولة بعينها ومن هنا تبرز أهمية تكاتف دول العالم لتحقيق الأهداف طويلة المدى وتخفيف انبعاثات الغاز الحرارى ووضع مشاريع للتكيف مع هذه التأثيرات السلبية فى مختلف القطاعات المختلفة بمشاركة صناديق التمويل الدولية فيما يتعلق بالتخفيف من وطأة التغيرات المناخية على الدول .

وأشار إلى أن المؤتمرات المناخية السابقة أوصت بتخصيص 100 مليار دولار سنويا لمساعدة البلدان النامية حتى تتمكن الدول من وضع خطط واستراتيجيات لتخفيف مخاطر التغيرات المناخية فى القطاعات البيئية المختلفة ولابد من التزام الدول بتخصيص هذه المبالغ .