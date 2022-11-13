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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من محافظ إسطنبول بشأن وقوع انفجار ضخم في شارع الاستقلال

من موقع الانفجار
من موقع الانفجار

قال رئيس بلدية مدينة إسطنبول التركية، أكرم إمام أوغلو، اليوم الأحد، إن الانفجار الضخم الذي وقع بشارع الاستقلال في المدينة، خلف عددًا من القتلى والجرحى.

وأضاف أوغلوا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "جميع فرق الإسعاف والأمن متواجدة الآن في مكان انفجار شارع الاستقلال".

تفاصيل الانفجار

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام تركية، بوقوع انفجار ضخم في منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول التركية.

وقالت شبكة "سي.إن.إن ترك" إن الانفجار وقع بشارع استقلال، الذي يعتبر أحد أشهر شوارع تركيا، وأسفر عن إصابة 11 شخصًا حتى الآن.

من جانب آخر، ذكرت قناة "تي.آر.تي" التركية، إن هناك تواجد كثيف لرجال الشرطة والإسعاف في منطقة الانفجار، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة الانفجار في شارع الاستقلال. 

منجم الفحم

وفي وقت سابق، أسفر انفجار في منجم فحم شمالي تركيا،عن مقتل 22 وجرح 28 آخرين على الأقل، بينما يحاصر عشرات من عمال المنجم، وقال مسؤول إنه تم إنقاذ 14 عاملا أو تمكنوا من الخروج بأنفسهم.

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ولقي 22 شخصا على الأقل حتفهم وجرح 28 شخصا آخرين في انفجار في منجم فحم بشمال تركيا، بحسب ما أعلن وزير الصحة التركي، الجمعة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى عشرات العمال المحاصرين تحت الأرض.

ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة الرسمية الأولى التي أعلنها وزير الصحة فخر الدين خوجة، فيما قالت محافظة المنطقة نورتاج أرسلان إن العشرات محاصرون على عمق مئات الأمتار وإن جهود الإنقاذ تتعرقل مع حلول الليل.

وما زال سبب انفجار المنجم الواقع في بلدة أماصرة بمحافظة بارتين الساحلية على البحر الأسود قيد التحقيق.

وقال رجائي شاكير، عمدة أماصرة، لقناة تلفزيونية تركية إنه كان هناك 87 عاملا داخل المنجم وقت وقوع الانفجار.

وأضاف أن 14 عاملا على الأقل إما خرجوا من المنجم بأنفسهم أو تم إنقاذهم. وكان اثنان منهم مصابين.

ووفقا للمعلومات المتاحة، قال العمدة إن 6 من العمال كانوا راقدين "بلا حراك" داخل المنجم، لكنه تابع أنه لا يعلم ما إذا كانوا لقوا مصرعهم أو أصيبوا فقط.

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