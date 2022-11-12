خطوة جديدة من جانب تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.. تفاصيل

عينت تركيا سفيرا لها لدى إسرائيل بعد انقطاع دام أربع سنوات في أحدث خطوة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن ساكير أوزكان تورونلار، الدبلوماسي المخضرم الذي شغل منصب القنصل العام لتركيا في القدس المحتلة بين عامي 2010 و 2014، تم تعيينه في هذا المنصب في مرسوم رئاسي في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة.

وسحبت أنقرة سفيرها من إسرائيل في مايو 2018 وطردت المبعوث الإسرائيلي بعد تصعيد في من الجانب الإسرائيلي ضد الفلسطينين. وردت إسرائيل على ذلك بإعادة القنصل التركي في القدس المحتلة.

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد أن انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين في ظل الحكومات السابقة لرئيس وزرائها الجديد بنيامين نتنياهو.

لكن أردوغان بعث برسالة تهنئة لنتنياهو بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من الشهر الجاري.