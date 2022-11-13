أين ذهبت؟.. تحركات بـ الكونجرس للتحقيق في أموال مساعدة أوكرانيا

قالت عضوة الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، مارجوري جرين، إنها تريد التحقق من الإنفاق المخصص لمساعدة أوكرانيا.

وكتبت جرين على تويتر: “أريد أن أتحقق من أين ذهبت كل قرش من الأموال المخصصة لأوكرانيا. لا أحد يمانع، أليس كذلك؟”

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد أعصابه خلال محادثة هاتفية مع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، الذي اشتكى من عدم كفاية المساعدة العسكرية.

وقال عضو الكونجرس، بول جوسار، بعد إعادة انتخابه للهيئة التشريعية، إنه سيواصل منع جميع المبادرات لتقديم المساعدة لأوكرانيا.