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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أين ذهبت؟.. تحركات بـ الكونجرس للتحقيق في أموال مساعدة أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قالت عضوة الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، مارجوري جرين، إنها تريد التحقق من الإنفاق المخصص لمساعدة أوكرانيا.

وكتبت جرين على تويتر: “أريد أن أتحقق من أين ذهبت كل قرش من الأموال المخصصة لأوكرانيا. لا أحد يمانع، أليس كذلك؟” 

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد أعصابه خلال محادثة هاتفية مع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، الذي  اشتكى من عدم كفاية المساعدة العسكرية.

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وقال عضو الكونجرس، بول جوسار، بعد إعادة انتخابه للهيئة التشريعية، إنه سيواصل منع جميع المبادرات لتقديم المساعدة لأوكرانيا.

الكونجرس جو بايدن أوكرانيا الحزب الجمهوري بايدن زيلينسكي

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