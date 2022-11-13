على طريقة "تيتانيك" سافيو يحتفل بعيد زواجه وسط البحر

شارك البرازيلي سافيو نجم النادى الاهلي، جمهوره بصورة رومانسية مع زوجته "لويزا" علي متن مركب وسط البحر، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب سافيو قائلا "سعيد جدا بوصولك! لقد كانت تفصلنا عن 3 أشهر ، في الواقع أشعر وكأنني على بعد عام واحد ، أفتقدك. هذا الشهر مميز للغاية ، أكملنا 5 سنوات من أسعد يوم في حياتي ، حفل زفافنا ، كان ذلك عندما اتخذت أفضل قرار في حياتي.



وتابع "أقضي بقية حياتي بجانبك! أشكرك على كل شيء ، أشكرك على من أنت ، هذه المرأة الحكيمة ذات الشخصية الكثيرة والأهم من ذلك مخافة الله! أحبك كثيرا يا حبي.



حصل فريق النادي الأهلي على راحة من التدريبات الجماعية بداية من الأربعاء الماضي وحتى غدا الأحد ، في إطار فترة التوقف الدولي الحالية التي يستعد فيها المنتخب الوطني لخوض مباراة ودية أمام منتخب بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري.



وانضم برونو سافيو إلى الأهلي بداية الموسم الحالي قادما من بوليفار البوليفي، ويشارك بصفة أساسية مع الفريق الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.