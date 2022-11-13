أوكرانيا تعلن ارتكاب خطأ فادح ضد إسرائيل .. تفاصيل

قال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن تصويت أوكرانيا في الأمم المتحدة ضد إسرائيل بالخطأ الفادح.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال أريستوفيتش، إن "تصويت أوكرانيا ضد إسرائيل خطأ فادح".

وأوضح أن "موقف وزارة الخارجية الأوكرانية غير منطقي وغير مقبول".

وقال: "انضممنا بذلك إلى روسيا وإيران اللتين تهاجماننا، ما يحدث نفورا منا في إسرائيل، التي نريدها كحليف. على أوكرانيا أن تمتنع على الأقل عن مثل هذا التصويت".

وكانت أوكرانيا ضمن 98 دولة في الأمم المتحدة، صوتت مساء الجمعة الماضي لصالح اقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.