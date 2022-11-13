دعوة إماراتية لرئيس اتحاد كمال الأجسام للإشراف على بطولة مستر آند مسز وورلد

للهواة والمحترفين بالفجيرة

وجه الاتحاد الاماراتي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد الشرقي، الدعوة رسمياً للدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى والعربي والإفريقي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، لحضور بطولة مستر آند مسز وورلد للهواة والمحترفين، والمقرر إقامتها خلال الفترة من ١٧ حتى ٢٠ نوفمبر في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة تحت رعاية الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة.

من جانبه أعرب الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحاديين العربي والافريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي عن سعادته بهذه الدعوة الكريمة من الاتحاد الاماراتي لكمال الأجسام واللياقة البدنية للإشراف على تلك البطولة العالمية "مستر أند مسز وورلد للهواة والمحترفين".

وأضاف انه أرسل برقية شكر وتقدير وأنه سوف يلبى الدعوة بالذات لأنها من بلده الثاني الإمارات الشقيقة.

وأوضح فهيم أن الفترة الأخيرة، شهدت تفوق واضح من الاتحاد الإماراتي سواء في تنظيم البطولات العالمية أو تطور اللعبة واللاعبين بشكل ملفت وأصبح هناك أبطال دوليين يشاركون في البطولات الدولية.

واختتم: "اتمنى من كل قلبي استمرار النجاح للاتحاد الإماراتي لكمال الأجسام واللياقة البدنية والذي يسير بخطي ثابتة تحت إشراف الشيخ عبد الله بن حمد الشرقي".