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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنفجار إسطنبول.. أمير قطر يعزي أردوغان ويعلن الوقوف إلى جانب تركيا|تفاصيل

أمير قطر يجري اتصالا
أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا بـ أردوغان

أعرب أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني عن تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ضحايا تفجير إسطنبول، في منطقة تقسيم، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات.

وحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”، أجري أمير قطر اتصال هاتفي بأردوغان "أعرب فيه عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة إسطنبول، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين”.

وأكد أمير قطر على وقوف بلاده "بجانب تركيا وشعبها الشقيق، وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها"، مجددا موقف قطر "الثابت من رفض العنف والإرهاب واستهداف المدنيين والأبرياء".

نرفض العنف والإرهاب.. قطر تدين بشدة تفجير إسطنبول

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وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد أعربت في بيان عن إدانة الدوحة و"استنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في منطقة "تقسيم" وسط مدينة إسطنبول".

وشدد البيان على "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب"، معربا عن تضامن الدوحة التام مع تركيا و"دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار".

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