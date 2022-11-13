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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين: خالص التعازي والمواساة لمصر في ضحايا حادث الدقهلية

البحرين
البحرين

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، عن تعاطف مملكة البحرين مع مصر وشعبها الشقيق جراء حادث سقوط حافلة ركاب في قناة مائية بمحافظة الدقهلية في منطقة دلتا النيل، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص من بينهم أطفال. 

كما أعربت البحرين عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الحادث المؤلم.

وكانت قد أعلنت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع مصر في ضحايا سقوط حافلة ركاب في قناة مائية في محافظة الدقهلية، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في بيان لها، عن خالص تعازيها إلى الحكومة المصرية والشعب المصري الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، أمس السبت، عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في حادث السير بمحافظة الدقهلية، الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وتقدمت الوزارة في بيان لها بخالص تعازي ومواساة الكويت إلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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