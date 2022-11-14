بلوجرز على السجادة الحمراء بـ القاهرة السينمائي رغم منعها من رئيس المهرجان.. تفاصيل

أثارت الفنانة جورجينا طواف الجدل بعد ظهورها بفستان شفاف على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ٤٤ .

وظهرت جورجينا بإطلالة جريئة لقت انتقادات العديد من مواقع السوشيال ميديا، وذلك برغم من منع رئيس المهرجان حضور البلوجرز.



كما شهدت افتتاحية مهرجان القاهرة السينمائي، حضور البلوجر ليدو، على الرغم من أن الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان قد شدد على منع حضور كل من الإنفلونسرز والبلوجرز.

مهرجان القاهرة :



نشر المنتج محمد حفظى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وجه من خلاله رسالة الى الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى.

وقال محمد حفظى : “بتمنى النجاح والتوفيق لإدارة المهرجان في دورته الـ 44، بقيادة الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان أمير رمسيس.. المهرجان مش مجرد افتتاح وختام، فريق البرمجة، اندرو وفريقه وطبعا أمير، قدروا يجمعوا مجموعة من أهم أفلام 2022، أتمنى أن كل اللي مهتم بالسينما يشارك ويحضر الأفلام والندوات”.



افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي:

تفتتح اليوم من دار الأوبرا الدورة الرابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، وبحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد حرصا على تفقد اللمسات النهائية، للتجهيزات والترتيبات الجارية بدار الأوبرا المصرية، المتعلقة بافتتاح فعاليات النسخة ٤٤ من المهرجان، والتي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

شملت الجولة التفقدية، الوقوف على التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان، وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كافة الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف.

وأعربت وزيرة الثقافة، عن تفاؤلها و ثقتها بتنظيم مهرجان يليق بقيمة ومكانة مصر وقوتها الناعمة.