تركيا تنشر صورة واضحة للمشتبه بها في تنفيذ انفجار إسطنبول.. شاهد

نشر الأمن التركي صورة المشتبه بتنفيذها انفجار إسطنبول الذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة العشرات.

وظهرت المشتبه بها وهي تلبس بنطالا بألوان عسكرية وتضع حجابا على رأسها.

وأسفر التفجير في ميدان تقسيم وسط إسطنبول في تركيا عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 شخصا آخرين بجروح مختلفة، حسب السلطات التركية.

وأعلن وزير العدل التركي بكير بوزداج، أمس الأحد، أن هناك سيناريوهين للانفجار الذي هز وسط إسطنبول، ويجري تحليلهما.

وقال بوزداج، في مقابلة مع قناة “A Haber TV”، ”هناك سيناريوهين، إما هذه الحقيبة أو العبوة الناسفة التي كانت في الأيدي أولاً، ثم بجانب المرأة المشتبه في ارتكابها الانفجار، عبوة تنفجر من تلقاء نفسها، أو يفجرها أحدهم عن بعد، كل هذا يجري تحليله الآن".

إلى ذلك، قال بوزداج، إن امرأة مشتبه بها في الانفجار الذي وقع وسط اسطنبول، والتي جلست على مقعد لمدة 45 دقيقة، ثم نهضت ودوى الانفجار.