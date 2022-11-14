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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم في القاهرة.. ونشاط للرياح في هذه الأيام

الطقس في مصر - صورة
الطقس في مصر - صورة تعبيرية

الطقس اليوم حالة يتابعها كثير من المصريين و الدول العربية بشكل يومي ، لمعرفة درجات الحرارة على مختلف محافظات الجمهورية ، خاصة أن الطقس الان في القاهرة و باقي المحافظات يشهد أجواء برودة نسبية.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين ، و التي يسودها أجواء معتدلة صباحا مائلا للبرود ليلا ، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية طقس معتدل فيما يشهد شمال الصعيد مائل للحرارة.

 

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشد اليوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022 ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والي القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء و شمال الصعيد.

 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية ، أن يكون هناك أمطار خفيفة بنسبة حدوث من 30:40% تقريبا ، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد الى مناطق شرق القاهرة بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

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الطقس اليوم


كما توقعت الهيئة أن الطقس اليوم الاثنين سيشهد سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.
فيما تشهد درجات الحرارة "الطقس"  المتوقعة اليوم كالاتي :
القاهرة و الوجه البحرى العظمي 25 و الصغري 17
السواحل الشمالية العظمي 24 و الصغري 17 
جنوب سيناء العظمي 30 و الصغري 20 
شمال الصعيد العظمي 27 و الصغري 13
جنوب الصعيد العظمي 30 و الصغري 16

الطقس اليوم في القاهرة الان ،أجواء معتدلة فى الصباح حتى دخول الساعات الاولي من الليل ، لتشهد برودة ليلا وهو حال الطقس اليوم في مصر والذى تشير فيها التوقعات الي وجود احتمالية سقوط أمطارعلى بعض مناطق القاهرة و السواحل.

وتشير هيئة الارصاد الجوية ،الي أن من طقس اليوم الاثنين الي طقس السبت القادم سيكون هناك توقعات بتساقط الامطار على بعض المناطق في القاهرة و محافظات الجمهورية بالاضافة الي شبورة على الطرق المؤدية من و الي القاهرة الكبري و الوجه البحرى ، وسيكون هناك نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة أيام الاربعاء و الخميس و الجمعة القادم.

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