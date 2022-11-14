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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد يوسف عيد.. معلومات لا تعرفها عنه

الفنان يوسف عيد
الفنان يوسف عيد

يحل اليوم 14 نوفمبر الإثنين، ذكرى ميلاد الفنان يوسف عيد، الذي قدم العديد من الاعمال الفنية الخالدة على مدار مشواره الفني، نستعرض ابرزها من خلال التقرير التالي:


امتاز الفنان يوسف عيد، بالأداء الكوميدي وبأسلوبه الخاص حيث ميزته نظارته الطبية وطلته ليدخل لقلوب المشاهدين ومع هذا التميز والتفرد لم ينل ما يستحق من التقدير والشهرة التي حظي بها أبناء جيله.

 

وقف أمام كل نجوم الصف الأول علي اختلاف الأجيال بداية من الزعيم عادل إمام مرورا بـ محمد صبحي ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي وصولا لـ أحمد حلمي ومحمد هنيدي ومحمد سعد، ومع هذا التواجد المضيء لم ينل ما تستحقه موهبته بل كان يراه المنتجون ممثلا ذا طموح محدود يقنع بأي مساحة من الأدوار حتي أنه ظل طوال مشوار 40 سنة ينتظر وسط المجاميع آخر اليوم ليتقاضي أجره عن أفلامه بـ"اليومية" وليس بحجم الدور حال غيره من زملائه.

 

ومن المواقف التي حدثت معه أن الفنان الراحل أحمد زكي أثناء تنفيذ مشهد في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" علي كورنيش النيل الذي جمعه بالراحل؛ تأخر في الرد علي كلام "عيد" بل وتوقف تماما، وفسر أحمد زكي ما حدث؛ بأن طريقة أداء يوسف عيد الخلابة المباغتة، أخذته بعيدا عن التركيز؛ ما جعله مشاهدا متفرجا، بدلا من أن يكون مشاركا في المشهد، وأكد "زكي" أن يوسف عيد يمتلك طاقة فنية هائلة، فاجأته بشحنات انفعالية متغيرة متوالية، انفجرت في وجهه.

 

ابن الفنان يوسف عيد 
ولا يعرف الكثير، أن الفنان الراحل يوسف عيد، لديه ابن يعمل في المجال الفني، وهو الفنان الشاب هاني يوسف عيد، الذي شارك في أكثر من عمل فني.

هاني يوسف عيد، من مواليد عام 1977 ودخل المجال الفني من خلال الاعمال الدرامية، فكانت أول أعماله التي شارك فيها فيلم "وحوش الميناء" عام 1983، حيث جسد فيه دور الطفل المخطوف.

كما مَثَّل أيضا في فيلم "حارة برجوان" 1989، وفي مسلسل "أوان الورد" عام 2000، ومسلسل “هالة والمستخبي، ”حكايات وبنعيشها"، وفي السينما شارك في فيلم "احنا أصحاب المطار". 

يوسف عيد الفنان يوسف عيد حارة برجوان هالة والمستخبي حكايات وبنعيشها

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