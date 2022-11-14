تركيا: المادة المستخدمة في تفجير إسطنبول تي إن تي

كشفت مديرية الأمن التركية اليوم، الإثنين، عن طبيعة المادة المستخدمة في التفجير الإرهابي بشارع استقلال وسط العاصمة التركية إسطنبول، مشيرة إلى أنها مادة "تي إن تي".

وألقت الحكومة التركية باللوم على مسلحين أكراد، اليوم الاثنين، في انفجار أسفر عن مقتل ستة أشخاص في شارع التسوق الرئيسي في اسطنبول وقالت إن الشرطة اعتقلت 22 مشتبها بهم من بينهم الشخص الذي يشتبه في أنه زرع القنبلة.

تفاصيل عملية اعتقال منفذة الهجوم

ونشرت محطة تي.آر.تي التلفزيونية الحكومية لقطات مصورة للشرطة وهي ترافق امرأة، المشتبه به الرئيسي، من شقة بعد مداهمة ليلة أمس الأحد.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تقول أنقرة إنها جناح لحزب العمال الكردستاني، مسؤولتان عن الهجوم على شارع الاستقلال التاريخي يوم الأحد.

وقال صويلو إن الأمر صدر في كوباني وأن المهاجم مر عبر عفرين - المدينتان في شمال سوريا حيث نفذت القوات التركية عمليات ضد وحدات حماية الشعب في السنوات الأخيرة.

والمرأة، ذات الشعر المجعد والتي ترتدي سترة أرجوانية مكتوب عليها كلمة "نيويورك"، تم إحضارها إلى مقر الشرطة في لقطات بثتها وسائل الإعلام التركية. وأظهر البيان أن الشرطة استخدمت كلبا لتفتيش الشقة وعثرت على الذهب والمال والذخيرة.

رفض تعازي الولايات المتحدة

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الإثنين، رفض تعازي الولايات المتحدة في ضحايا هجوم اسطنبول.

وقال صويلو إن أنقرة لن تقبل التعزية المقدمة من السفارة الأمريكية، مؤكدا رفضها.

ونقلت وكالة الأناضول عن صويلو قوله: "ربما هذا الخبر سيُحزِن التنظيم الإرهابي فلقد ألقينا القبض أيضاً على الشخص الذي أمره التنظيم بقتل منفذة التفجير".

وأوضح وزير الداخلية التركي أن منفذي الهجوم الإرهابي كانوا سيهربون إلى اليونان اليوم الاثنين لو لم يُلقَ القبض عليهم.

وأشارت وكالة الأنباء التركية إلى أن الأمن التركي يفحص تسجيلات 1200 كاميرا ويوقف 46 مشتبهاً في مداهمات استهدفت 21 عنواناً على خلفية التفجير الإرهابي بشارع استقلال في إسطنبول.

اتهام منظمة بي.بي.كا.كا

واتهم صويلو منظمة "بي.بي.كا.كا" التي تصنفها تركيا كمنظمة إرهابية، بالوقوف وراء الهجوم، مؤكدا أن أنقرة سترد على هذا الحادث بقوة.

وكان الأمن التركي نشر في وقت سابق، صورة المشتبه بتنفيذها انفجار إسطنبول، حيث ظهرت وهي ترتدي بنطالا بألوان عسكرية وتضع حجابا على رأسها.

وفي وقت سابق، توعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالكشف عن منفذي الهجوم الذي وقع وسط مدينة إسطنبول، قائلا إن الإرهاب لن يصل إلى مبتغاه.

وكان الانفجار وقع في جانب من الشارع، بينما يسير المارة على الرصيف التجاري في المنطقة المليئة بالمطاعم والمحال التجارية.