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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ريم سامى تتألق بإطلالة كلاسيكية فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي | صور

صدى البلد

تألقت النجمة ريم سامى، بإطلالة أنيقة وجذابة فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، حيث شهدت السجادة الحمراء تألق عدد من النجمات على رأسهن ريم سامى.

وظهرت ريم سامى بإطلالة كلاسيكية راقية، اعتمدت فيها النجمة على الموازنة بين معادلة صعبة من البساطة والأناقة فى آن واحد، حيث اختارت فستان بقصة مميزة يغلب عليه اللون الأسود ليزيد من أناقتها واعتمدت على رفع شعرها واختيار اكسسوارات قليلة لتزيد التركيز على تفاصيل الفستان، كما ارتدت حقيبة وحذاء باللون الأسود لتكمل الإطلالة بنجاح.

وتعد ريم سامى من الوجوه الصاعدة بقوة فى عالم الدراما التلفزيونية، حيث استطاعت جذب الأنظار إليها فى وقت قياسي عبر مشاركتها المتميزة في مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا رمضان 2019، ومن بعده مسلسل "البرنس" 2020، بأداء متزن، وحضور لافت، وبرزت موهبتها في المشاهد التي جمعتها بالنجم محمد رمضان فى البرنس، حيث تألقت بشكل كبير وحصدت إعجاب الجمهور والنقاد فى آن واحد، كما حققت نجاحا كبيرا في مسلسل "نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا، أمير كرارة.

وكانت فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء أمس الأحد، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 من نوفمبر.

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