إسرائيل تحذر مجددًا من السفر غير الضروري لـ تركيا

جددت إسرائيل تشديدها على تجنب السفر غير الضروري إلى تركيا، في أعقاب الهجوم الإرهابي في إسطنبول خلف 6 قتلى و82 جريحًا.

تعزية تركيا

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، أعرب في وقت سابق، عن تعازيه إلى تركيا في ضحايا الهجوم الذي وقع بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات.

وقال لابيد في تغريدة على تويتر "أود أن أتقدم بأحر التعازي نيابة عن الحكومة الإسرائيلية إلى الشعب التركي على الهجوم المروع الذي وقع اليوم في إسطنبول".

كما أعرب رئيس وزراء إسرائيل عن دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة التركية، مضيفا "سنحارب الإرهاب معا بقوة وحيثما يرفع رأسه".

من جانبها، أعلنت شرطة إسطنبول، اليوم الاثنين، أن منفذة الهجوم الإرهابي بشارع الاستقلال اعترفت بأنها أقدمت على تنفيذه بتعليمات من حزب العمال الكردستاني.

وحسب ما نقلته قناة "العربية"، أوضحت الشرطة أن منفذة هجوم شارع الاستقلال سورية الجنسية، لافتة إلى أنها تدربت على يد مسلحين أكراد.

وكشفت شرطة إسطنبول، أنها اعتقلت 46 شخصا يشتبه بصلتهم بهجوم شارع الاستقلال.

من جانبه، ذكر مسؤول تركي، أن منفذة هجوم إسطنبول، مرتبطة بجماعات كردية، لكن ليس مستبعدًا أن تكون انتمائها لتنظيم داعش.

ونشرت وسائل إعلام تركية، في وقت سابق، مقطع فيديو للحظة اعتقال الأجهزة الأمنية لمنفذة حادث انفجار شارع الاستقلال باسطنبول، والذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 82.

وأظهر مقطع الفيديو، اعتقال عدد من الأشخاص وكان من بينهم منفذة الهجوم.

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاثنين، اعتقال منفذة الهجوم الإرهابي الذي وقع الأحد في وسط العاصمة التركية إسطنبول.

وقال صويلو في مقطع فيديو نشره التلفزيون التركي: "تم اعتقال من وضع القنبلة في شارع الاستقلال بإسطنبول".